В Нижнекамске пять организаций выиграли президентские гранты на 5 млн рублей

Пять некоммерческих организаций Нижнекамска выиграли более 5 миллионов рублей в конкурсе президентских грантов, который в этом году проводится первый раз, сообщили в пресс-службе Нижнекамского муниципального района.

Победители:

– организация для людей с повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам радость с проектом «Можем все» выиграла максимальный грант на сумму более двух млн рублей;

– общественная организация Башкирской национально-культурной автономии «Урал» с проектом «ЭтноSTYLE – это наш стиль» выиграли более одного млн рублей;

– православная религиозная организация приход храма Воскресения христова Нижнекамска с проектом «Молодежная киностудия «ОКО» выиграли более 300 тыс. рублей;

– центр культурного развития и социальной поддержки семьи, материнства и детства «Семья». На конкурс был представлен проект «Себя лечим – природу калечим». Получили более 260 тыс. рублей;

– религиозная организация «Архиерейское подворье Храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского» с проектом «Мир без границ». Выиграли более 380 тыс. рублей.