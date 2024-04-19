В Нижнекамске спасли 100-летнюю жительницу, которой требовалась срочная операция

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Республика
19 апреля 2024  17:18
Автор:
Эндже Гарафиева

100-летняя жительница Нижнекамского района Иклима Ахметшина обратилась к медикам за экстренной помощью. Несколько дней у нее держалась высокая температура и не проходили боли в животе. После обследования врач диагностировал острый холецистит и принял решение о срочной операции.

Хирург не скрывает, что операционная команда шла на большие риски из-за возраста пациентки, но хирургическое вмешательство прошло успешно. Они удалили 120 миллиметровый желчный пузырь, который, как оказалось, не только больше нормы, его стенки провреждены некрозом.

Управились врачи меньше, чем за один час. Сейчас Иклима Ахметшина чувствует себя хорошо, благодарит медиков за спасенную жизнь.

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