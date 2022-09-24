В Нижнекамске стартовал семинар для организаторов волонтерской деятельности

В Нижнекамске стартовал Республиканский семинар для организаторов волонтерской деятельности. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Семинар пройдет три дня. В программе запланированы встречи с руководством Татарстана, представителями ведомств и с федеральными гостями. Также участиники побывают на образовательных тренингах и сессиях, подведут предварительные итоги года и определят основные направления дальнейшего развития добровольческой деятельности на ближайшие 3 года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ прошла «Добро.Конференция — 2022». Основные задачи мероприятия — обсудить модель взаимодействия добровольцев, волонтерских центров, коммерческих структур, образовательных организаций и НКО, чтобы имеющиеся федеральные и региональные ресурсы были доступны большему числу людей.