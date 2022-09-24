 В Нижнекамске стартовал семинар для организаторов волонтерской деятельности
news_header_top_970_100

В Нижнекамске стартовал семинар для организаторов волонтерской деятельности

В программе запланированы встречи с руководством Татарстана, представителями ведомств и с федеральными гостями.

Республика
24 сентября 2022  14:32
Автор:
Карина Кострулева

В Нижнекамске стартовал Республиканский семинар для организаторов волонтерской деятельности. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Семинар пройдет три дня. В программе запланированы встречи с руководством Татарстана, представителями ведомств и с федеральными гостями. Также участиники побывают на образовательных тренингах и сессиях, подведут предварительные итоги года и определят основные направления дальнейшего развития добровольческой деятельности на ближайшие 3 года. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ прошла «Добро.Конференция — 2022». Основные задачи мероприятия — обсудить модель взаимодействия добровольцев, волонтерских центров, коммерческих структур, образовательных организаций и НКО, чтобы имеющиеся федеральные и региональные ресурсы были доступны большему числу людей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова