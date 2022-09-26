В Нижнекамске проведут 200 мероприятий в честь Дня пожилых людей. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Айзат Махмутов.

Так, для взрослого поколения проведут праздничные концерты, физкультурно-оздоровительные акции, поздравления на дому, выставки, тематические вечера, экскурсии.

29 и 30 сентября все желающие старшего поколения смогут попасть по льготной цене в оздоровительный комплекс «Камские бани», а также 30 сентября воспользоваться услугами парикмахерских.

3 октября в 11:00 в Доме народного творчества состоится праздничный концерт «Как молоды мы были…».

6 октября в 15:00 состоится открытие клуба Серебряного возраста на проспекте Шинников, 51.

7 октября в 14:00 во Дворце творчества и молодёжи имени Ильдуса Садыкова откроется учебный год Университета третьего возраста.

С 1 по 10 октября городской музей и музей народного художника Ахсана Фатхутдинова всзрослые люди смогут посетить бесплатно. Помимо этого, запланированы кинопросмотры и танцевальные вечера.

Ранее «КВ» сообщали, что бесплатные выставки и концерты организуют в Казани в Декаду пожилых людей.