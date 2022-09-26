В Нижнекамске во всех жилых домах отопление включат до конца недели

В Нижнекамске во всех жилых домах включат отопление до конца недели. Такую задачу на «деловом понедельнике» поставил глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин.

С 19 сентября отопление начали подавать в жилые дома, сейчас 27% многоквартирных домов уже отапливаются. В 65 школ из 69 также подано тепло. Вопросы по подключению отопления в оставшиеся школы будут решены до конца недели.

«До конца этой недели необходимо подать тепло во все жилые дома. Жители в этой связи не должны испытывать дискомфорт. Да, есть вопросы, но они связаны с износом систем отопления на 68 %. Это необходимо решать и мы возлагаем большие надежды на федеральные программы. Также намерены работать в этом направлении с руководством республики», – заявил Муллин.

Также в Нижнекамске ужне подключили отопление в 11 объектов культуры из 26, десять объектов молодежной структуры и три объекта соцзащиты.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане дали старт отопительному сезону.