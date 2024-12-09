В Нижнекамске высаживают безпуховые тополя и другие деревья

В Нижнекамске активно ведутся работы по озеленению, в рамках которых мэр города Рамиль Муллин анонсировал массовую посадку модифицированных тополей, не образующих пуха.

«Эти деревья не только привносят красоту в городской ландшафт, но и являются одними из эффективных растений для очистки воздуха и производства кислорода», — подчеркнул Муллин.

Однако выбор не ограничивается только тополями. В Нижнекамске также высаживаются липы и другие деревья, с акцентом на хвойные породы. Первостепенное внимание уделяется новой части города, где в текущий момент высаживаются молодые саженцы. По словам мэра, через 10−15 лет они станут настоящим украшением и "легкими" Нижнекамска.

Муллин также отметил необходимость замены стареющих деревьев вдоль магистралей, которые были посажены 40−50 лет назад. «Хотя расставаться с ними тяжело, некоторые растения, такие как березы, действительно исчерпали свой жизненный ресурс», — добавил он.

В рамках программы озеленения продолжается посадка деревьев как в городской черте, так и в близлежащих лесных массивах. На недавней массовой посадке было высажено около 1,5 тысячи гектаров, а в следующие три года планируется дополнительно увеличить лесные площади еще на 1 тысячу гектаров.