В новогодние праздники Казань с Москвой и Петербургом свяжут 57 дополнительных поездов

В новогодние праздники между столицей РТ и Москвой запустят 52 дополнительных поезда, также пять свяжут Казань с Петербургом и еще один с Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«В период новогодних праздничных дней назначено 58 дополнительных поездов в сообщении с Казанью», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что поезда будут курсировать с 22 декабря текущего года по 10 января 2023 года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сегодня в «Казань Экспо» проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Татар Жыры». Для удобства гостей были назначены дополнительные поезда.