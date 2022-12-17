 В новогодние праздники Казань с Москвой и Петербургом свяжут 57 дополнительных поездов
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В новогодние праздники Казань с Москвой и Петербургом свяжут 57 дополнительных поездов

Поезда будут курсировать с 22 декабря текущего года до 10 января 2023 года

Город
17 декабря 2022  10:44
Автор:
Карина Кострулева

В новогодние праздники между столицей РТ и Москвой запустят 52 дополнительных поезда, также пять свяжут Казань с Петербургом и еще один с Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«В период новогодних праздничных дней назначено 58 дополнительных поездов в сообщении с Казанью», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что поезда будут курсировать с 22 декабря текущего года по 10 января 2023 года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сегодня в «Казань Экспо» проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Татар Жыры». Для удобства гостей были назначены дополнительные поезда.

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