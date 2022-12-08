Во время фестиваля «Татар Жыры» в казанский аэропорт запустят дополнительные поезда

В «Казань Экспо» 17 декабря пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Татар Жыры». Для удобства гостей были назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество»

Так, поезд из Казани уйдет в 16:05, прибудет в аэропорт в 16:25. Со станции Аэропорт состав отправится в 21:50, прибудет в столицу Татарстана в 22:10. Поезда будут следовать без остановок. Добавим, что пригородный поезд, который отправляется из аэропорта в 20:35 выводится из расписания.

Подробную информацию по всем маршрутам можно получить по телефону, на сайте, в приложении «РЖД Пассажирам» или на информационных стендах.

Ранее «КВ» сообщали, что с 23 декабря по 9 января между Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда. Билеты на поезда поступят в продажу постепенно. Всего по России в этот период назначат около 1 000 дополнительных поездов.