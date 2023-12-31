В круглосуточном режиме будет задействовано более 2 тысяч сотрудников с привлечением более 1 тысяч единиц техники. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Игорь Драгунов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ, которое состоялось в Доме Правительства РТ. Источник информации: пресс-слдужба Раиса РТ.
В новогодние праздники службы спасения переведены на усиленный режим работы
С 29 декабря по 9 января силы Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ будут переведены на усиленный режим несения службы, то есть круглосуточное дежурство руководящего состава и усиление боевых расчетов.