В новогодние праздники службы спасения переведены на усиленный режим работы

В круглосуточном режиме будет задействовано более 2 тысяч сотрудников с привлечением более 1 тысяч единиц техники. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Игорь Драгунов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ, которое состоялось в Доме Правительства РТ. Источник информации: пресс-слдужба Раиса РТ.