 В новом году в Татарстане появятся четыре газонаполнительные автостанции
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В новом году в Татарстане появятся четыре газонаполнительные автостанции

Из-за нагрузки казанских ГС, новые станции будут построены не в столице республики

Город
21 декабря 2021  21:07
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане в 2022 году планируется строительство еще четырех АГНКС от компании «Газпром газомоторное топливо». Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Тимур Соин.

«Татарстан проявил самую активную позицию среди регионов, и поэтому мы ведем здесь активную работу по развитию рынка газомоторного топлива. На следующий год мы планируем строительство четырех станций в Татарстане, на что потребуется около 600–800 млн рублей», – отметил Соин.

Также он добавил, что в Казани достаточно сильная сеть газонаполнительных автостанций. В будущем компания будет загружать ее, поэтому новые станции в Татарстане будут построены не в столице республики.

В настоящее время в Татарстане введены в эксплуатацию 38 газонаполнительных автостанций, которые обеспечивают газовым топливом около 11 тыс. единиц техники.

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