В новом учебном году в Казани ожидается увеличение числа школьников на 8 тысяч

В общей сложности за парты сядут 182,3 тысячи учеников, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим годом, как сообщил начальник управления образования исполкома города Ирек Ризванов на деловом понедельнике.

В первый класс школы города примут 19 тысяч новых учеников. Лицей №184 станет лидером по количеству первоклассников, в котором укомплектовано 12 классов для 405 детей. Среди других учебных заведений с высокой наполняемостью — лицей №185 (401 первоклассник), лицей №186 (392), лицей №182 (318) и гимназия №107 (280).

В День знаний в Казани откроются три новые школьные учреждения, которые располагаются в жилом районе «Весна», в микрорайоне М14 и на улице Родины. Примерно 4 тысячи учеников начнут заниматься в этих современных школах.

Новый учебный год для всех учеников начнется 2 сентября. Первоклассникам будут вручены «Дневники добрых дел» и световозвращающие элементы, а для второклассников подготовлены «Дневники юного эколога».