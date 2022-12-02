В Нурлате при пожаре в частной бане погиб мужчина

Сегодня утром в Нурлате загорелась частная баня, огонь распространился на территорию площадью 15 метров. Возгорание ликвидировали, а во время разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело мужчины 1960 года рождения.

Причину пожара установят дознаватели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани пожарные обследовали торгово-развлекательный комплекс «Родина», расположенный на улице Баумана, из-за сообщения о дыме на крыше. На место происшествия выехали пожарные подразделения и осмотрели все помещения и выходы вентиляционных коробов на кровле, в том числе и с применением тепловизора. Горения не обнаружили, никто не пострадал.