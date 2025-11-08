В Нурлатском районе РТ произошло смертельное ДТП с пешеходом

8 ноября на дороге Нурлатского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, 44-летний водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате столкновения пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.