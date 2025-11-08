В Нурлатском районе РТ произошло смертельное ДТП с пешеходом

news_top_970_100
Республика
8 ноября 2025  18:48

8 ноября на дороге Нурлатского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, 44-летний водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода.

 Фото: Госавтоинспекция РТ

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате столкновения пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

news_right_column_240_400
Новости
В Нурлатском районе РТ произошло смертельное ДТП с пешеходом
В Татарстане две трети жалоб через «Народный контроль» решены за девять месяцев
Гороскоп на неделю с 10 октября по 16 ноября 2025 года
На 90-м году жизни скончался бывший министр лесного хозяйства РТ Абузар Гаянов
В Алексеевском районе «ГАЗель» насмерть сбила пешехода
Россиян ждут рекордные по продолжительности предстоящие новогодние каникулы
Новым руководителем горздрава Казани назначен Ильназ Ахмадиев
Двухэтажные автобусы с видами Татарстана появились в Москве и Петербурге