В общественном транспорте Татарстана не планируют вводить масочный режим

В ближайшее время в общественном транспорте Татарстана не планируется вводить масочный режим. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Тем не менее, он отметил, что ношение масок пассажирами приветствуется.

«Про ввод масочного режима — такой документ пока не вышел. Нам сегодня говорят следующее: если вы желаете себя обезопасить, нужно носить маски. Это необязательно, но приветствуется», - заключил Ханифов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане с сегодняшнего дня ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях. Соответвующее постановление подписала главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

Теперь медики и пациенты обязаны носить маски в больницах и поликлиниках. Также маски обязательны постояльцы и персонал в соцучреждениях — интернаты, приюты, детдома.