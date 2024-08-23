В одном из районов Татарстана запретили экскурсионные коммерческие полеты

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Город
23 августа 2024  18:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере безопасности полетов на посадочной площадке в Куралово на территории Верхнеуслонского района Республики Татарстан.

Проверка показала, что на площадке предоставляются платные услуги по проведению экскурсионных полетов на самолетах над Казанью и территорией республики без наличия необходимых сертификатов эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок.

Такие нарушения создают серьезные угрозы безопасности полетов, увеличивая риск возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.

В связи с выявленными нарушениями Татарский транспортный прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности эксплуатантов по осуществлению коммерческих воздушных перевозок пассажиров. Прокуратура также ходатайствует о незамедлительном принятии запретительных мер.

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