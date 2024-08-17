В октябре казанцы будут отдыхать больше из-за саммита БРИКС

C 22 по 24 октября 2024 года в Казани пройдет саммит БРИКС. В связи с этим Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил эти дни выходными для госслужащих республики.

Кроме того, из-за проведения саммита в казанских школах скорректировали даты осенних каникул. Столичные школьники будут отдыхать с 21 по 28 октября, в то время как в остальных школах республики каникулы пройдут с 28 октября по 6 ноября.

Также на более поздний срок перенесено начало учебного года в Казанском федеральном университете. По словам ректора вуза Ленара Сафина, студенты КФУ приступят к занятиям 1 ноября.

Все эти меры приняты для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей Казани во время проведения саммита БРИКС.