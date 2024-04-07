В Орске из-за прорыва дамбы затопило 2,4 тысячи жилых домов

В Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город Орск. В результате не прорыва 2,4 тысячи жилых домов и больше 3 тысяч придомовых территорий оказались под водой, сообщила пресс-служба правительства этого региона.

Этим утром туда прибыл Глава МЧС России Александр Куренков по поручению Президента России Владимира Путина, чтобы лично проконтролировать случившееся и скоординировать силы спецслужб.

На месте работают 700 спасателей и техника, оказывается всесторонняя помощь жителям.

Более 4 тысяч жителей Оренбуржья, в том числе 885 детей, эвакуированы из-за паводка, сообщило правительство области, пишут РИА Новости.

Передвигаться самостоятельно невозможно. Из-за подтопления город был отключен от электричества.

Закрыты улицы, общественный транспорт отменён до 15 апреля.

Этот паводок, по словам губернатора, самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

Для жителей региона работает горячая линия психологической поддержки 8-800-550-93-43.