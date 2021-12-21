В память о Павле Боровкове

11 ноября 2021 года на 36-м году жизни трагически погиб наш лучший друг и коллега Павел Николаевич Боровков. Врач, адвокат, он всегда стремился помогать людям, внимательно и чутко относился к ним. Всегда пользовался уважением и признанием как друзей, так и коллег, и клиентов, обращавшихся к нему за юридической помощью.

Талантливый, добрый, энергичный, деятельный, отзывчивый и жизнерадостный человек, душа компании. Его отличали справедливость, высокая эрудиция, профессионализм, трудолюбие.



Павел Боровков публиковал свои статьи в журнале «Адвокат Татарстана», награжден благодарностью и грамотами Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, Общественной палаты РТ, Адвокатской палаты РТ.



Память о тебе, Павел, навсегда останется в наших сердцах. Нам - близким, друзьям, родственникам, коллегам и тем, кто хорошо знал тебя, до сих пор сложно поверить, что тебя с нами рядом нет. Ты был для нас надеждой и опорой. Ты навсегда в нашей памяти. Светлая и вечная память тебе, дорогой Павел Боровков.

Друзья и коллеги





