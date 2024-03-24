В память о погибших в «Крокус Сити Холле» россияне запустили флешмоб в соцсетях

news_top_970_100
Россия/Мир
24 марта 2024  21:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Больше 130 человек стали жертвами страшного теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, где группа террористов, вооружившись автоматами стреляла в посетителей, а также намеренно подожгла концертный зал. По распоряжению президента России 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

В Москве сегодня зажглась проекция «Журавли» по мотивам одноименной песни в исполнении Муслима Магомаева. Именно его имя носил зал в «Крокус Сити Холле».

Пользователи социальных сетей запустили массовый флешмоб, к которому могут присоединиться все желающие. Жители России выкладывают фотографии нарисованных журавлей и редактируют свои аватарки, заменяя их журавлями. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В память о погибших в «Крокус Сити Холле» россияне запустили флешмоб в соцсетях
Татарстанцев предупредили о массовом сходе снега с крыш на следующей неделе
Татарстанстат заявил, что овощи и фрукты в республике подорожали на 20%
Несколько гектаров земли изымут для строительства дорог в Татарстане
В мае Казань станет культурной столицей России
Владимир Путин выступил с обращением после теракта в «Крокус Сити Холле»
Число погибших при теракте в Москве выросло до 93 человек
Стихийный мемориал в память погибших в Москве организовали на улице Баумана