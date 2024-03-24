В память о погибших в «Крокус Сити Холле» россияне запустили флешмоб в соцсетях

Больше 130 человек стали жертвами страшного теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, где группа террористов, вооружившись автоматами стреляла в посетителей, а также намеренно подожгла концертный зал. По распоряжению президента России 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

В Москве сегодня зажглась проекция «Журавли» по мотивам одноименной песни в исполнении Муслима Магомаева. Именно его имя носил зал в «Крокус Сити Холле».

Пользователи социальных сетей запустили массовый флешмоб, к которому могут присоединиться все желающие. Жители России выкладывают фотографии нарисованных журавлей и редактируют свои аватарки, заменяя их журавлями.