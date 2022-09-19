 В парке «Черное озеро» отменят крупные мероприятия из-за жалоб горожан
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В парке «Черное озеро» отменят крупные мероприятия из-за жалоб горожан

В парке сделают акцент на камерных мероприятиях, оставляя больше места для тихого и комфортного отдыха.

Город
19 сентября 2022  11:20
Автор:
Дамира Хайрулина

Все крупные культурные мероприятия из парка «Черное озеро» в Казани перенесут на другие площадки города из-за недовольства жителей близлежащих домов, сообщила сегодня в ходе утреннего совещания в мэрии города директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Айгуль Латыпова.

«Высокая интенсивность проведения мероприятий вызвала недовольства жителей близлежащих домов. Поэтому в следующем летнем сезоне мы планируем проводить мероприятия в других парках, а на «Черном озере» сделать акцент на камерных мероприятиях, оставляя больше места для тихого и комфортного отдыха», - сообщила она.

По словам спикера, всего за летний сезон мероприятия в парках посетили 480 тыс. человек. Так, зоной барбекю за минувшее лето на озере Нижний Кабан воспользовалась 1 тыс. человек, прибыль составила 800 тыс. рублей. Парковкой у парка «Урам» под Миллениумом принесла 2 млн рублей.

Общая прибыль от деятельности парков и скверов составила 80 млн рублей.

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