В казанском парке «Черное озеро» прошла акция «Казань против рака груди»

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Город
19 июля 2024  11:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В парке «Черное озеро» прошла акция «Казань против рака груди», в рамках которой 10 онкологов-маммологов из разных медицинских учреждений Казани провели бесплатные консультации и осмотры для 473 женщин.

Врачи осуществляли первичный осмотр груди с помощью пальпации, обсуждали результаты анализов и отвечали на вопросы пациенток. Чаще всего женщины спрашивали о профилактике рака груди, особенно если в семье были случаи этого заболевания.

Специалисты также провели образовательные лекции о наследственном раке груди, о влиянии физической активности на здоровье и других важных темах. Важно ежегодно проходить диспансеризацию и регулярно посещать врача.

Главная цель акции – повысить осведомленность женщин о необходимости регулярных профилактических осмотров для раннего выявления рака молочной железы.

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