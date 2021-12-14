В Казани в подвале дома на Баки Урманче обнаружили домашнего енота

В подвале дома на Баки Урманче обнаружили домашнего енота. Енот кусался и отказывался покидать укрытие, поэтому местным жителям пришлось вызвать «спасателей» из Госкомитета по биоресурсам, приехавшие спустя два часа. Сотрудникам ведомства удалось выловить экзотического зверя. Об этом сообщают в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ВКазани поймут».

Сотрудники Госкомитета отметили, что животное явно домашнее. На видео явно испуганное животное забилось в угол. Мужчина пытается посадить его в картонную коробку, перед этим накрыв тряпкой, вероятно, чтобы зверь его не укусил.

Ранее «КВ» сообщали, о том, что возле жилого комплекса у Казани нашли следы рыси.