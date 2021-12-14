 В Казани в подвале дома на Баки Урманче обнаружили домашнего енота
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В Казани в подвале дома на Баки Урманче обнаружили домашнего енота

Енот отказывался выходить и кусался, но его спасли служащие Госкомитета по биоресурсам.

Город
14 декабря 2021  18:17
Автор:
Елена Молчанова

В подвале дома на Баки Урманче обнаружили домашнего енота. Енот кусался и отказывался покидать укрытие, поэтому местным жителям пришлось вызвать «спасателей» из Госкомитета по биоресурсам, приехавшие спустя два часа. Сотрудникам ведомства удалось выловить экзотического зверя. Об этом сообщают в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ВКазани поймут». 

Сотрудники Госкомитета отметили, что животное явно домашнее. На видео явно испуганное животное забилось в угол. Мужчина пытается посадить его в картонную коробку, перед этим накрыв тряпкой, вероятно, чтобы зверь его не укусил. 

Ранее «КВ» сообщали, о том, что возле жилого комплекса у Казани нашли следы рыси. 

 

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