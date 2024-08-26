В поджоге военной прокуратуры в Казани подозревают взрослую женщину

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Республика
26 августа 2024  11:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Вахитовский суд Казани заключил под стражу 50-летнюю жительницу Чистополя, подозреваемую в поджоге здания военной прокуратуры Казанского гарнизона. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, женщина вступила в переписку с сотрудником украинского Центра информационно-психологических операций, выражая несогласие с проведением специальной военной операции на Украине. В ходе переписки она согласилась совершить ряд взрывов и поджогов на территории России.

24 августа подозреваемая разбила окно здания военной прокуратуры, вылила внутрь легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла ее.

Суд принял решение об аресте, учитывая характер преступления, а также информацию о личности подозреваемой. Следователи аргументировали необходимость ареста возможностью ее скрыться от следствия, оказать давление на участников процесса или препятствовать расследованию.

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