В поселках Советского района столицы РТ почти на день отключат воду

В некоторых поселках Советского района Казани временно прекратится водоснабжение. Ограничения связаны с проведением аварийных работ по замене запорной арматуры и технических трубопроводов на водозаборе «Аки». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Так, в домах по указанным адресам воды не будет с 9 утра 24 ноября до полуночи 25 ноября.

В поселке Константиновка водоснабжение отключат:

Также подачу воды прекратят в Новой Сосновке по улицам: Продольная, Мадлен, Утренняя, Шоссейная, Гагарина, Раздольная, Заречная, Пионерская, а также в поселках Аки, Большие Дербышки, Возрождения, Киндери, Малые Дербышки, Царицынский бугор.

Более того, в казанском поселке Дербышки ожидается понижение давления воды.

Ранее «КВ» сообщали, что жители ряда домов Приволжского района Казани временно останутся без воды. Водоснабжение отключили в 9 утра сегодня, 22 ноября, в домах на улицах Габишева, Кул Гали, Батыева, а восстановят подачу воды в 6 утра следующего дня.