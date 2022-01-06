В праздники Роспотребнадзор РТ выявил нарушения антиковидных мер на 21 объекте из 127

В январские каникулы Роспотребнадзор РТ проверил соблюдение коронавирусных ограничений на 127 объектах, на 21 из них были выявлены нарушения. Это 16,5% от числа обследованных. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы в новогодние каникулы продолжаем контрольно-надзорные мероприятия за объектами в республике по соблюдению антиковидных мер профилактики. С 31 декабря по 5 января проверено 127 объектов», — отметила она.

Так, сотрудники ведомства проверили заведения общепита, торговые комплексы, театры, детские лагеря, новогодние представления для детей в театрах и домах культуры, места массовых гуляний, пункты проката, катки, кинотеатры и другие места.

По словам Авдониной, среди самых частых нарушений — несоблюдение разметки, режимов дезинфекции, неправильное использование средств защиты органов дыхания.

Проверки Роспотребнадзора продолжатся до конца новогодних праздников, заключила спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в республике ревакцинацию от коронавируса прошли только 30% жителей.