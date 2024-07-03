К Kazan Digital Week пройдет вебинар о цифровых технологиях в сельском хозяйстве

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Республика
3 июля 2024  17:58
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 4 июля, в 10.00 состоится онлайн-встреча, посвященная применению цифровых технологий в сфере сельского хозяйства. Вебинар проводится в рамках подготовки к форуму Kazan Digital Week.

Участники вебинара смогут узнать о современных технологиях, которые внедряются в АПК и способствуют повышению эффективности, продуктивности и устойчивости аграрных процессов. Эксперты поделятся практическим опытом и приведут реальные примеры внедрения инноваций.

Модератором вебинара выступит генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Хабибуллин. Спикерами станут представители компании и генеральный директор ООО «Агроботаст» Евгений Балобанов.

Мероприятия, приуроченные к форуму Kazan Digital Week, проходят с мая по сентябрь этого года. Сам форум состоится в Казани с 9 по 11 сентября в МВЦ «Казань Экспо» и онлайн-формате.

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