К Kazan Digital Week пройдет вебинар о цифровых технологиях в сельском хозяйстве

Завтра, 4 июля, в 10.00 состоится онлайн-встреча, посвященная применению цифровых технологий в сфере сельского хозяйства. Вебинар проводится в рамках подготовки к форуму Kazan Digital Week.

Участники вебинара смогут узнать о современных технологиях, которые внедряются в АПК и способствуют повышению эффективности, продуктивности и устойчивости аграрных процессов. Эксперты поделятся практическим опытом и приведут реальные примеры внедрения инноваций.

Модератором вебинара выступит генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Хабибуллин. Спикерами станут представители компании и генеральный директор ООО «Агроботаст» Евгений Балобанов.

Мероприятия, приуроченные к форуму Kazan Digital Week, проходят с мая по сентябрь этого года. Сам форум состоится в Казани с 9 по 11 сентября в МВЦ «Казань Экспо» и онлайн-формате.