В Президентском полку в Москве будут служить 10 жителей Татарстана

В Президентский полк в Москве приняли 10 жителей Татарстана. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Нести службу на первом посту нашей Родины у могилы Неизвестного солдата, находиться в Кремле, где работает руководство страны — это великая честь», — рассказал военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Для того чтобы попасть в Президентский полк призывники прошли строгий отбор.

Также военный комиссариат РТ провел одну из последних отправок юношей в армию.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане будут судить уклониста, который скрывался от армии 2 года.