 В Президентском полку в Москве будут служить 10 жителей Татарстана
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В Президентском полку в Москве будут служить 10 жителей Татарстана

Для службы в Кремле кандидаты прошли строгий отбор.

Республика
18 декабря 2021  16:31
Автор:
Роза Габитова

В Президентский полк в Москве приняли 10 жителей Татарстана. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Нести службу на первом посту нашей Родины у могилы Неизвестного солдата, находиться в Кремле, где работает руководство страны — это великая честь», — рассказал военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Для того чтобы попасть в Президентский полк призывники прошли строгий отбор. 

Также военный комиссариат РТ провел одну из последних отправок юношей в армию.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане будут судить уклониста, который скрывался от армии 2 года.

 

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