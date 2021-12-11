 В Прибрежном парке Челнов может появиться первая отапливаемая остановка
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В Прибрежном парке Челнов может появиться первая отапливаемая остановка

Проект парка вместе с «теплой» остановкой направлен на согласование в мэрию города.

Истории
11 декабря 2021  12:24
Автор:
Эдуард Салихов

В Прибрежном парке Набережных Челнов может появиться первая отапливаемая остановка. Об этом «КВ» сообщила начальник управления информационной политики и по связям с общественностью Исполкома Челнов Римма Мухаметзянова. 

«Проект парка вместе с отапливаемой остановкой уже направлен на согласование в мэрию Челнов. Затем его должны будут одобрить на общественных слушаниях», — подтвердила Мухаметзянова. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Московском районе столицы РТ снова открылась отапливаемая остановка. В конце ноября этого года остановочный пункт был закрыт из-за действий вандалов.

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