В Приволжском районе Казани временно ограничат водоснабжение

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Город
12 августа 2024  10:26
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с подключением нового объекта к централизованным сетям водоснабжения, 17 августа 2024 года с 09:00 до 18 августа 05:00 будет прекращена подача воды по ряду адресов Приволжского района.

В зону отключения попадут участки улиц Актайская, Задне-Мостовая, Модельная, Мостовая, Поперечно-Мостовая, Техническая. 

Для обеспечения жителей питьевой водой будет организован подвоз автоцистерн по заявкам. Заявки принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Ранее сообщалось об отключении воды на сутки в Вахитовском районе города.

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