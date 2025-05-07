В Приволжском ЗАГСе открылась выставка, посвященная ветеранам

В отделе Управления ЗАГС города Казани по Приволжскому району к 80-летию Победы была создана фотовыставка «Бессмертный полк». На ней представлены фотографии некоторых участников Великой Отечественной войны, любезно предоставленные молодоженами и другими посетителями этого ЗАГСа. А в отделении, где расположены отдел первичной регистрации и архив Управления установлен памятный стенд из рисунков и фотографий, посвященный ветеранам той войны. Он сформирован из вещей, хранящихся в семьях самих сотрудников ЗАГСа.

Как сообщает пресс служба Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ, сегодня эту фотовыставку посетила член Регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Татьяна Петровна Ларионова. Руководитель отдела Управления ЗАГС исполкома Казани по Приволжскому району Ильмира Сальянова провела для нее экскурсию по выставке и рассказала с каким трепетом они ее организовали. Также посетители этого отдела ЗАГС фотографируют стенды.

«Очень важно привлекать молодоженов и молодых родителей к таким проектам. Так сохраняем память о ветеранах для будущих поколений», — отметила Татьяна Ларионова.