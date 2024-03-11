В программу по капремонту добавили еще больше 20 многоквартирных домов - это 45 тысяч казанцев

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Город
11 марта 2024  16:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани стартовал второй год трехлетней программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили в мэрии Казани. Итого, условия проживания улучшатся у 48 тысяч казанцев – это 182 объекта. На эти средства выделили 3 млрд рублей.

Дополнение программы стало возможным благодаря экономии, образовавшейся при реализации программы прошлого года, а также увеличению тарифа на 75 копеек.

Мэр Казани поручил комитету и главам районных администраций постоянно держать работу на контроле, чаще бывать на объектах, чтобы проверять качество выполняемых задач, и решать возникающие проблемы в диалоге с местными жителями.

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