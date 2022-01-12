В пяти челнинских школах назначены новые директора

В образовательной сфере Набережных Челнов произошли масштабные кадровые перестановки. В пяти городских школах назначены новые директора, сообщают «Челнинские известия».

Директором гимназии №2 им. Мулланура Вахитова стала Лиза Набиуллина, которая ранее работала директором школы №58. Новым руководителем школы №58 стала Гульнара Сепаева, до этого работавшая заместителем директора по учебной работе в этой же школе.

Теперь и в школе № 13 назначен новый директор: им стала бывший замдиректора по учебной работе школы № 56 Альбина Ульданова. Директором прогимназии №64 назначена Татьяна Пронина, которая ранее 11 лет проработала замдиректора по учебно-воспитательной работе в гимназии №57.

Должность директора школы № 51 возглавил Валерий Гусев.

Все новые директора имеют профильное образование и необходимой стаж работы.