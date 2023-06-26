В пяти районах Татарстана зафиксировали почвенную засуху

В пяти районах Татарстана специалистами Гидрометцентра республики была зафиксирована почвенная засуха. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

По словам эксперта, засуха зафиксирована: в Азнакаево, в Мензелинске, Арске, Муслюмово, Больших Кайбицах.

«Почвенная засуха — опасное явление, которое реализуется в течение трех декад подряд, когда в пахотном слое запах влаги менее 10 мм», — добавил Феликс Гоголь.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале недели ожидается переменная облачность и до +27 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.