В работе кафе «Баку», «1001 ночь» и «Душанбе» в Казани нашли нарушения

news_top_970_100
Город
26 августа 2024  15:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку в трех заведениях общепита, которая выявила ряд серьезных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Под пристальным вниманием надзорного органа оказались кафе «Баку» на улице Хусаина Мавлютова, а также «1001 ночь» и «Душанбе», расположенные на территории Приволжского рынка.

В ходе проверки с привлечением специалистов контрольных органов были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил пожарной безопасности.

Прокуратура района внесла представления в адрес индивидуальных предпринимателей, владеющих кафе, а также постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Комитет по транспорту Казани объяснил, как будет работать общественный транспорт 30 августа
Самозанятые из Татарстана могу выйти на маркетплейсы бесплатно
Тимур, Эдда и Адьян: какие имена выбрали казанские родители новорожденным
В России цветы ко Дню знаний не подорожают
В работе кафе «Баку», «1001 ночь» и «Душанбе» в Казани нашли нарушения
Автоинспекторы Татарстана 14 дней будут проводить усиленные рейды
В Татарстане будут судить женщину, которая душила и била детей-сирот
Лето прощается жарой: в Татарстане прогнозируют аномальное тепло на финал августа