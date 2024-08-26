В работе кафе «Баку», «1001 ночь» и «Душанбе» в Казани нашли нарушения

Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку в трех заведениях общепита, которая выявила ряд серьезных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под пристальным вниманием надзорного органа оказались кафе «Баку» на улице Хусаина Мавлютова, а также «1001 ночь» и «Душанбе», расположенные на территории Приволжского рынка.

В ходе проверки с привлечением специалистов контрольных органов были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил пожарной безопасности.

Прокуратура района внесла представления в адрес индивидуальных предпринимателей, владеющих кафе, а также постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.