В работе общественной бани в Высокогорском районе нашли нарушения

Прокуратура Высокогорского района Татарстана выявила ряд нарушений в работе общественной бани в поселке ж/д ст. Высокая Гора.

В ходе проверки было установлено, что в здании бани не работает пожарная сигнализация и система оповещения, в электрощитовой обнаружены оголенные провода со следами короткого замыкания, а также не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства при уборке и обработке помещений.

В адрес директора, отвечающего за предоставление банных услуг, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется прокуратурой района.