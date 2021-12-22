 В районе по улице Четаева отключили теплоснабжение
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В районе по улице Четаева отключили теплоснабжение

Из-за гидроудара в сетях по нескольким улицам Казани отключили теплоснабжение.

Город
22 декабря 2021  10:10
Автор:
Ольга Ильина

Из-за скачка напряжения произошло отключение насосов котельной Савиново. Теплоснабжение отключено в нескольких домах в квартале 65/1 на улицах Чистопольская, Мусина, Четаева, Бичурина. Об этом сообщили в мэрии Казани.

При включении произошел гидроудар в сетях, который повредил трубопровод подачи примерно в районе дома Четаева, сообщили в Комитете ЖКХ. На данный момент ведутся исследования на участке повреждения.

После локализации повреждения подачу теплоносителя в большинство домов планируют восстановить. Останутся два дома, расположенные по улице Четаева – 46 и 48, где отопление будет подаваться со сниженным параметрами. Ремонт планируют завершить в течение дня.

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