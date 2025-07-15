В РФС объяснили отсутствие аншлага на матче Суперкубка России в Казани жарой

Матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром» на «Ак Барс Арене» собрал 34 677 зрителей при максимальной разрешенной вместимости 39 тысяч. Как отметил директор департамента мероприятий РФС Кирилл Терешинв интервью «Матч ТВ», экстремальная жара до +36°С стала одним из факторов, повлиявших на заполняемость стадиона.

Несмотря на неполные трибуны, организаторы считают турнир успешным. «По настроению болельщиков было видно, что праздник удался», – подчеркнул Терешин. Напомним, победу в матче со счетом 1:0 одержал ЦСКА, едиснтвенный мяч на счету Игоря Дивеева.

Особенностью нынешнего Суперкубка стал измененный портрет зрителя – мероприятие привлекло больше молодежи, семей и туристов, чем в предыдущие годы. РФС целенаправленно развивает формат турнира как масштабного спортивно-развлекательного события, что подтвердила насыщенная программа с участием звезд и активностями для болельщиков.

Организаторы приняли дополнительные меры против жары, увеличив количество точек с водой и затененных зон. По словам Терешина, даже в таких условиях тысячи болельщиков пришли на фан-фестиваль задолго до матча.