В РКБ провели уникальную операцию

Недавно в отделении гинекологии РКБ врачи прооперировали 36-летнюю женщину из Набережных Челнов, у которой беременность развивалась неправильно.

- Сохранить такую беременность, которая развивалась в толще рубца на матке после перенесенного ранее кесарева сечения, невозможно. Ведь с ростом эмбриона неизбежно происходит разрыв матки, что напрямую угрожает жизни женщины, - рассказала «КВ» акушер-гинеколог гинекологического отделения РКБ Золхабира Фатыхова. - Однако в данном случае вопрос стоял не только о спасении жизни самой пациентки, но и о сохранении детородной функции. Удалить плодное яйцо из ниши в рубце не так легко, но все же возможно. Ситуация осложнялась тем, что к моменту обращения уже произошло глубокое врастание хориона в стенку матки.

Не так давно, еще буквально лет 10 тому назад, матку в таких случаях приходилось удалять. Сейчас же в нашей клинике хорошо отработана сложная, но эффективная стратегия. Под контролем рентгена специалисты отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения №1 через бедренную артерию провели очень тонкий катетер в маточную артерию и ввели в нее специальные эмболы, которые закупорили сосуды, питающие вросший хорион. Затем под контролем УЗИ врачи извлекли из матки плодное яйцо. Вросший хорион удалить вместе с плодным яйцом было невозможно, но предварительно проведенная эмболизация, во-первых, не дала развиться смертельному кровотечению, а во-вторых, не позволила хориону продолжить разрушать стенку матки. Хорион вследствие закупорки питающих сосудов некротизировался и в течение нескольких недель постепенно был отторгнут, а остатки хориальной ткани подверглись рассасыванию. За процессом резорбции хориальной ткани наблюдала заведующая отделением ультразвуковой диагностики №2 доцент Лилиана Терегулова. Уже через год женщине снова можно планировать беременность.

- Золхабира Анваровна, насколько часто вы сталкиваетесь с подобными случаями?

- По-разному. Иногда в месяц мы делаем несколько таких операций, а порою ни одной. В основном рубцовые беременности встречаются из-за перенесенной операции кесарева сечения.