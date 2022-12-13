В Росприроднадзор поступили 67 обращений из Казани и Нижнекамска из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщил Фаяз Шакиров, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Обращения по загрязнению воздуха из Казани поступают, их уже очень много. Поэтому нами, совместно с Министерством экологии РТ собраны материалы, предварительно обработаны, и мы эти материалы направим в Волжскую природоохранную прокуратуру. Сегодня мы проводим ряды мероприятий и в Нижнекамской промзоне, и в Казани», – сказал Шакиров.

Проверки запланированы на казанские предприятия «Казаньоргсинтез», «ТГК 16», «УК ПЖКХ» и нижнекамские «Нижнекамскнефтехим», «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» и «Ай-Пласт».

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанские предприятия оштрафовали на 13,2 млрд рублей за вред окружающей среде.