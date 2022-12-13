 Татарстанские предприятия оштрафовали на 13,2 млрд рублей за вред окружающей среде
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Татарстанские предприятия оштрафовали на 13,2 млрд рублей за вред окружающей среде

В списке оштрафованных есть «Интэкс Казань», «Нижнекамская ТЭЦ», «Татпромэко».

Республика
13 декабря 2022  11:53
Автор:
Шахерезада Курбанова

Татарстанские предприятия оштрафовали на 13,2 млрд рублей за вред окружающей среде. Об этом на пресс-конференции сообщил Фаяз Шакиров, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Всего оштрафованы 13 предприятий, среди них есть и «Интэкс Казань», «Нижнекамская ТЭЦ», «Татпромэко». 

Помимо этого, по результатам надзорных проверок Росприроднадзор РТ за этот год выявил 443 нарушения за вред окружающей среды.

«Наложен штраф на общую сумму 12,4 млн рублей. Взыскано в текущем году штрафов на 20,1 млн рублей. Также организована работа с судебными приставами, 151 дело направлено для принудительных взысканий. Составлен 41 протокол за несвоевременную уплату штрафов», – сказал Шакиров.

Ранее «КВ» сообщали, что очистные сооружения в РТ ломаются через полгода из-за ненадлежащего использования.

 

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