В России готовятся к возможному дефициту бананов

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Россия/Мир
15 февраля 2024  17:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Это связано с перебоями в поставках бананов из Эквадора, заявил «Газете.Ru» руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. 

Оправленные ранее партии еще успеют доехать до российских магазинов, но примерно через месяц начнутся трудности. 

Впрочем, полностью без фруктов россияне не останутся, так как налажен частичный импорт бананов из Индии. 

Временную нехватку, говорит Князьков, можно было бы компенсировать за счет выращивания бананов в России. Подобные опыты проводились в Краснодарском крае.

Если возникнет дефицит бананов, россияне начнут заменять их яблоками, цитрусовыми, огурцами и помидорами, говорит эксперт.

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В России готовятся к возможному дефициту бананов
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