В России одобрили идею продлить срок действия результатов ЕГЭ для участников СВО

В Правительстве Российской Федерации одобрили предложение о продлении срока действия результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) для участников специальной военной операции (СВО). Текст заключения кабмина оказался в распоряжении ТАСС.

Законопроект, инициированный Ярославом Ниловым, главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, был поддержан правительством. По его мнению, призванные на военную службу сталкиваются с менее благоприятными условиями при поступлении в высшие учебные заведения по сравнению с теми, кто не проходит службу. Согласно предложенному законопроекту, время, проведенное на военной службе по призыву, в ходе мобилизации или участия в спецоперации, не будет учитываться в сроке действия результатов ЕГЭ. Это также касается военнослужащих, заключивших контракт с организациями, способствующими выполнению задач Вооруженных сил или Национальной гвардии России.

«С учетом социальной значимости данного законопроекта, Правительство Российской Федерации выражает поддержку его основным положениям», — указано в заключении кабинета министров.

Однако будет необходимо доработать систему учета статусов граждан, и на это потребуется около 11 миллионов рублей. В правительстве предложили дополнить законопроект соответствующими расчетами.