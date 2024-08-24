В России одобрили идею продлить срок действия результатов ЕГЭ для участников СВО

news_top_970_100
Россия/Мир
24 августа 2024  12:32
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Правительстве Российской Федерации одобрили предложение о продлении срока действия результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) для участников специальной военной операции (СВО). Текст заключения кабмина оказался в распоряжении ТАСС.

Законопроект, инициированный Ярославом Ниловым, главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, был поддержан правительством. По его мнению, призванные на военную службу сталкиваются с менее благоприятными условиями при поступлении в высшие учебные заведения по сравнению с теми, кто не проходит службу. Согласно предложенному законопроекту, время, проведенное на военной службе по призыву, в ходе мобилизации или участия в спецоперации, не будет учитываться в сроке действия результатов ЕГЭ. Это также касается военнослужащих, заключивших контракт с организациями, способствующими выполнению задач Вооруженных сил или Национальной гвардии России.

«С учетом социальной значимости данного законопроекта, Правительство Российской Федерации выражает поддержку его основным положениям», — указано в заключении кабинета министров.

 

Однако будет необходимо доработать систему учета статусов граждан, и на это потребуется около 11 миллионов рублей. В правительстве предложили дополнить законопроект соответствующими расчетами.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В России одобрили идею продлить срок действия результатов ЕГЭ для участников СВО
Научные исследования: Антарктида поднимается на фоне глобальных изменений климата
ГАИ напоминает, что питбайки и квадроциклы не предназначены для использования на дорогах
Казань попала в пятерку самых привлекательных городов для переезда в России
В Татарстане зарегистрировано снижение минимального потребительского бюджета
В Татарстане стартует сезон охоты на водоплавающую дичь
Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума ОИС
Сокращение отходов в городе обсудят казанцы 28 августа