После индексации средний размер страховой пенсии составит 18 984 рубля

В России после индексации страховой пенсии в 2022 году на 8,6% она составит 18 984 рубля. Такое повышение коснется 30,8 млн россиян, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

С учетом повышения в этом году на индексацию потребуется дополнительно свыше 170 млрд рублей.

По планам индексации, в 2023 году сумма страховой пенсии составит 20 047 рублей, в 2024 году – 21 150 рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля будет проиндексирован маткапитал на 8,4%. Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей.

Помимо маткапитала, на 8,4% будет проиндексированы пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты ветеранам, выплаты людям, попавшим под воздействие радиации, и другие социальные выплаты.