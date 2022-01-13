С 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей

В России с 1 февраля будет проиндексирован маткапитал на 8,4%. Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка – 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка», – сообщили в Минтруда.

Если семья уже получила за рождение первого ребенка 524,5 тыс. рублей, то за рождение второго получит еще надбавку в размере 168,6 тыс. рублей.

Помимо маткапитала, на 8,4% будет проиндексированы пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты ветеранам, выплаты людям, попавшим под воздействие радиации, и другие социальные выплаты.

Ранее сообщалось, что маткапитал могут разрешить тратить на покупку земли под строительство дома.