В России предложили ввести «Карту русского»

В России хотят ввести «Карту русского» на примере «Карты поляка», которая может поспособствовать репатриации россиян из-за рубежа. Так считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов, где подобной картой уже пользуются, пишут «Ведомости».

В Калининградской области репартриантам помогают с работой, получением медицинских услуг, сбором документов, устройством детей в школы и детсады. Первые полгода компенсируют аренду жилья.

«Карту русского» предлагается выдавать уроженцам России, чьи предки были русскими. Она даст возможность вернувшимся получить бюджетные места в ВУЗах страны и заезжать в Россию без визы.

По словам Алиханова, это может помочь решить и проблему с дефицитом кадров. Так как позволит быстро найти и обучить специалистов. Однако важно стимулировать рождаемость и изменить миграционную политику, чтобы создать благоприятные условия для развития страны.