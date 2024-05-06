В России предложили знакомиться на госуслугах

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Россия/Мир
6 мая 2024  19:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил завести особый раздел знакомств на портале государственных услуг. Свою идею он уже озвучил главе российского Минцифры.

Предложение Милонова вызвало разнообразные реакции общества. Некоторые считают идею полезной, так как это даст возможность найти партнера не только для временных, но и для серьезных отношений. Другие же высказывают опасения относительно безопасности и конфиденциальности данных, которые могут стать объектом злоумышленников.

Виталий Милонов утверждает, что данная отрасль на фоне ухода зарубежных сайтов знакомств, пополнится новыми сервисами, предлагающими недолгосрочные отношения. Женатых, уверяет лепутат, портал будет блокировать сразу, а дамы, которые знакомятся слишком часто, останутся в стороне.

Ранее мы уже писали, что в республике сократилось число браков. По мнению начальницы Управления ЗАГС Казани Елены Студеникиной, молодежи негде знакомиться, а еще молодожены в Казани «стареют». Они не хотят заключать браки, потому что сперва ищут себя, устраивают карьеру и только потом начинают думать о семье. 

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