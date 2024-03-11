В России снизилось число противников ЕГЭ

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Россия/Мир
11 марта 2024  07:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В России 63% выступают за отмену Единого госэкзамена. В прошлом году противников было на 3% больше. Опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru охватил все федеральные округа – это 1,6 тысяч совершеннолетних граждан. 

Согласно результатам, больше всего противников ЕГЭ именно среди россиян старше 45 лет – они составили 73% числа опрошенных. Среди родителей старшеклассников 78% хотят отмены ЕГЭ. 

17% человек отзываются о положительном эффекте экзаменов, однако каждый пятый заявил, что эта тема ему равнодушна. 

Отмечается, что среди казанцев больше 60% против ЕГЭ.

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