В России снизилось число противников ЕГЭ

В России 63% выступают за отмену Единого госэкзамена. В прошлом году противников было на 3% больше. Опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru охватил все федеральные округа – это 1,6 тысяч совершеннолетних граждан.

Согласно результатам, больше всего противников ЕГЭ именно среди россиян старше 45 лет – они составили 73% числа опрошенных. Среди родителей старшеклассников 78% хотят отмены ЕГЭ.

17% человек отзываются о положительном эффекте экзаменов, однако каждый пятый заявил, что эта тема ему равнодушна.

Отмечается, что среди казанцев больше 60% против ЕГЭ.