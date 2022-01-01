В России сократился срок хранения кредитной истории граждан

В России с 2022 года сократился срок хранения кредитной истории граждан. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

Новые правила вступают в силе с первого января. Если раньше банки хранили кредитную историю человека 10 лет, то сейчас этот срок сократился на три года — до семи лет.

Также теперь россияне могут вместе со своей кредитной историей получить и индивидуальный рейтинг кредитоспособности, рассчитанный по новой методике.

Ранее «КВ» писали какие еще новые законы вступят в силу в 2022 году. Среди них, например, повышение МРОТ и наказание для лихачей на дорогах.