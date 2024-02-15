В России создали универсальный сорбент для поглощения токсинов из организма человека

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Россия/Мир
15 февраля 2024  12:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Достижением поделилась Российская академия наук. 

В Институте химии силикатов им. И.В. Гребенщикова получили новые медицинские синтетические алюмосиликатные сорбенты. Эксперимент показал, что материал поглащает в 2–4 раза больше токсинов, чем природные аналоги. Он безопасен для организма человека.

Сорбенты способны поглощать бактерии, вирусы, токсины из крови человека и таким образом защищать организм от сепсиса и различных воспалений.

В настоящее время в российских медицинских учреждениях используют в основном импортные гемосорбенты. Новый синтетический материал – это отечественная разработка, которая сможет заменить дорогостоящие импортные материалы на более дешёвые и эффективные.

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В России создали универсальный сорбент для поглощения токсинов из организма человека
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