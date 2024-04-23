В России стартовали продажи билетов на казанские игры БРИКС

С 12 по 23 июня в Казани пройдут Игры БРИКС. В перечень соревнований войдут больше 20 видов спорта.

Сегодня официально открылась продажа билетов на некоторые из дисциплин. Их цена варьируется от 100 до 300 рублей, пишет Минспорта РТ. Остальные билеты появятся в продаже в мае.

Так, желающие посмотреть на международную борьбу спортсменов сейчас смогут купить билеты по следующим видам спорта: плавание, спортивная гимнастика, фехтование, синхронное плавание, дзюдо, прыжки в воду, бадминтон, карате, спортивная борьба, самбо, ушу, корэш и борьба на поясах.